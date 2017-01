In den letzten Jahren ist das Thema Dividenden immer präsenter geworden. Geringe Zinsen allüberall auf der Welt haben dafür gesorgt, dass man als Income-Investor nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten musste. Deswegen haben Dividenden an Popularität enorm zugelegt. Aber: ist diese neuerliche Beliebtheit überhaupt sinnvoll? Oder sind Dividenden lediglich so etwas wie ein homöopathischer Schub für das gute Gewissen des Anlegers?

Theorie ...

Theoretisch sind Dividenden völlig egal. Klingt nicht gerade intuitiv, aber es ist nun einmal so, dass das Resultat dasselbe ist, ob Cash ausgeschüttet wird oder im Unternehmen bleibt. Denn das würde voraussetzen, dass die Bewertung eines Unternehmens steigen würde, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...