Generali als Resterampe: Ein Verkauf des italienischen Versicherers an die Banca Intesa böte nach Ansicht von Analysten vor allem für die Allianz Gelegenheiten für Zukäufe. Interessant für den Münchener Konzern wären vor allem das Sachversicherungsgeschäft in Frankreich, die spanische Generali-Tochter und Aktivitäten in Osteuropa, schrieben die...

