Feinstaubschleier und Menschen mit Schutzmasken: Die Heizsaison macht besonders deutlich, dass gefährlich dicke Luft nicht nur in China und Indien herrscht, sondern auch in Polen.

Wie ein Schleier legte sich giftiger Smog zum Jahresbeginn über zahlreiche polnische Städte. Bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad war das Land tagelang in nebelartigen Feinstaub gehüllt. In Warschau gingen viele Menschen mit Schutzmasken auf die Straße.

Die Verschmutzungswerte, die in anderen Ländern wie etwa Italien zu Smogalarm geführt hätten, ließen die polnischen Behörden allerdings kalt. Bei bestimmten Schadstoffen können EU-Länder selbst bestimmen, ab wann Anti-Smog-Maßnahmen wie Fahrverbote oder kostenloser Nahverkehr ergriffen werden. In Polen liegen einige der Grenzwerte bis zu viermal höher als beispielsweise in Frankreich oder Italien.

"Das ist absurd hoch", sagt Piotr Siergiej von der Organisation Polnischer Smogalarm (PAS), die die Luftqualität im Land verbessern will. "Die polnische Regierung hält unsere Lungen wohl für weniger anfällig", stellt er fest. Dabei hat das Land eines der EU-weit größten Probleme mit dicker Luft. 33 der ...

