Der mexikanische Tequilaproduzent Jose Cuervo will am 8. Februar an die Börse gehen. Letztes Jahr hatte Cuervo zweimal den Börsengang verschoben. Unter den Vorzeichen von Trumps-Wirtschaftspolitik wird sich zeigen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Laut einem Bericht von "CNBC" soll eine Aktie zwischen 30 und 34 Pesos kosten. Das ...

