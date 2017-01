2016 waren zehn osteuropäische Börsen unter den 30 am besten performenden Börsen der Welt und haben auch den DAX outperformt. Auch in diesem Jahr starteten bereits einige von ihnen besser als der DAX. Wo sind 2017 die osteuropäischen Chancen, Andreas Männicke von East Stock Trends? "Mit einem Plus von über 50 Prozent schnitt die Moskauer Börse 2016 ab, wobei Trump und die OPEC zu einer fulminanten Jahresendrally führten.". sagt Andreas Männicke von East Stock Trends. Auch in diesem Jahr sei sie chancenreich mit Trump und der Erholung der Ölpreise, aber auch mit weniger Inflation und mehr Binnenkonsum. Von daher seien nicht nur klassisch die russischen Öltitel interessant. Mehr Einschätzungen von Andreas Männicke hier.