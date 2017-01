Dem Dow Jones ist gestern ein Handelsschluss über der 20.000 Punkte-Marke gelungen. Mit diesem historischen Anstieg verhalf er auch dem DAX zu Kursgewinnen. Er beendete den gestrigen Tag über der 11.800 Punkte-Marke. Alles was heute wichtig ist und wird, erfahren Sie in dieser Sendung von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit den Aktien von Alphabet, Microsoft, Intel und PayPal auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.