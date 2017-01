Es war ein historischer Tag an den US-Börsen: Der Dow Jones knackte erstmals in seiner Geschichte die Runde Marke von 20.000 Punkten. Somit kommt der amerikanische Aktienindex auf Jahressicht auf ein Plus von mehr als 25 Prozent. Weshalb lief es zuletzt eigentlich so gut und vor allem: Kann es so weiter gehen? Ralf Wiedmann, AdVertum Vermögensmanagement, bei Börse Stuttgart TV.