Es ist ein Tag voller Abschiede. Neben Sigmar Gabriel, hat sich auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier aus dem Bundestag verabschiedet. Mit einer ungewöhnlich emotionalen Rede.

Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Demokratie und Parlamentarismus hat sich Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag als Außenminister aus dem Bundestag verabschiedet. "Die parlamentarische Demokratie steht weltweit unter Druck, wird vielerorten infrage gestellt", kritisierte der SPD-Politiker in der Debatte über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak. "In viel zu vielen Ländern werden die Freiräume von parlamentarischer und zivilgesellschaftlicher ...

