Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 26, 2017) - Fundata Canada Inc. a le plaisir de vous annoncer les lauréats des Trophées FundGrade A+ pour l'année 2016. Cette année, 57 compagnies représentant un total de 263 fonds d'investissement canadiens ont reçu le Trophée A + lors de la « Soirée d'excellence » annuelle de Fundata du mercredi 25 janvier 2017 au Musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto.

Le Trophée FundGrade A+ est attribué chaque année aux fonds d'investissement et aux gestionnaires qui ont su démontrer au cours de l'année une performance ajustée au risque remarquable et consistante. La distinction FundGrade A+ fournit ainsi aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une évaluation de rendement unique, fiable et facile à comprendre s'appuyant sur une période de 10 ans.

Un total de 179 fonds communs de placement, 35 fonds négociés en bourse (FNB), 46 fonds distincts et 3 fonds d'investissement responsable ont été récompensés du Trophée A + pour l'année 2016. « En raison de sa méthodologie très rigoureuse et objective, le Trophée A + est décerné exclusivement à un petit nombre de fonds », a ainsi déclaré Mme Janny Vincent, présidente-directrice générale de Fundata Canada Inc. « Ce groupe d'élite représente seulement 6,6 % de l'univers total des fonds communs de placement, fonds distincts et FNB admissibles suivis par Fundata », a-t-elle ajouté.

La note FundGrade A + représente un système de récompense purement quantitatif qui utilise un calcul objectif, transparent et entièrement basé sur le pointage pour déterminer une moyenne pondérée cumulative qui classe les fonds et révèle la « crème de la crème » des notes annuelles des fonds de placement. Les fonds distincts sont classés séparément. Les fonds les plus performants avec un mandat d'investissement responsable ont été honorés séparément, avec un vainqueur dans chacune des catégories Actions, Équilibré et Revenu fixe.

L'industrie des fonds de placement est une composante essentielle du patrimoine net des Canadiens. Avec 1,33 billions de dollars d'actifs sous gestion, l'industrie des fonds communs de placement représente plus du tiers de la richesse financière des Canadiens. Et l'industrie des FNB continue de croître en atteignant un nouveau record de 113,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2016.

« Nous estimons que distinguer les meilleurs fonds de placement du Canada avec la note FundGrade A+ permet aux investisseurs et aux conseillers de facilement identifier la crème de la crème des fonds de l'année précédente », a déclaré Mme Vincent. « Fundata Canada est heureux et fier qu'au cours des cinq dernières années, les Trophées FundGrade A+ aient été acceptés et reconnus par notre industrie comme une marque de distinction à part entière d'une source indépendante et objective pour ces fonds et leurs gestionnaires qui ont reçu le trophée », a-t-elle poursuivi.

Pour obtenir plus d'informations et la liste intégrale des fonds qui ont reçu la note FundGrade A+ de Fundata pour l'année civile 2016, veuillez consulter: www.fundgradeawards.com

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Notre base de données contient plus de 35 000 produits de placement. Fundata fournit des transmissions de données personnalisées, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont reçu régulièrement la note FundGrade A au cours de la dernière année civile. C'est le seul système de notation objectif disponible sur le marché qui se base uniquement sur un historique de rendement ajusté au risque et qui prend en compte la régularité à laquelle un fonds est classé au top de sa catégorie CIFSC.

Contact: M. Reid Baker

Directeur des opérations analytiques et des données

Téléphone: (416) 445-5443 poste 240

reid.baker@fundata.com