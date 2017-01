Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagnachmittag weiterhin klar im Plus, hat aber einen Teil der Gewinne vom Vormittag wieder abgegeben. Der Leitindex SMI hält sich jedoch nach wie vor komfortabel über der 8'400-Punkte-Marke. Entscheidend für den weiteren Handelsverlauf könnten nun Konjunktursignale aus den USA sowie der Handelsstart in New York sein, wo sich vorbörslich die Ausschläge in Grenzen halten. Das Hauptgespräch an der Schweizer Börse ist nach wie vor das Übernahmeangebot von Johnson&Johnson für Actelion.

Die Aussicht auf Deregulierung in der US-Wirtschaft allgemein und in der Finanzbranche im Speziellen würden die Aktienkurse treiben, begründen Händler die anhaltend gute Börsenstimmung. Die Investoren rechneten nun offenbar wieder damit, dass Donald Trump seine Wahlversprechen schnell umsetzen wolle und der US-Konjunktur auf diese Weise Schub verleihen werde.

Bis um 14.50 Uhr legt der Swiss Market Index (SMI) um 0,55% auf 8'433,81 Punkte zu, notiert damit aber gut 40 Punkte unter dem Tageshoch von 8'475 Zähler. Dieses stellte ein 12-Monats-Hoch dar. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht ...

