NEW YORK (Dow Jones)--Der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der US-Wirtschaft deutet auf ein moderates Wachstum hin. Wie das Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, stieg der Indikator im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Im November war der Indikator nach revidierten Angaben um 0,1 Prozent (vorläufig: 0,0 Prozent) gestiegen.

Für den Index der gleichlaufenden Indikatoren wiesen die Wirtschaftsforscher einen Anstieg um 0,3 Prozent (Vormonat: 0,0 Prozent) aus. Der Index der nachlaufenden Indikatoren stieg um 0,3 Prozent (plus 0,4 Prozent).

"Die Indikatoren deuten auf ein moderates Wachstum, das in den ersten Monaten dieses Jahres vielleicht sogar an leicht an Dynamik gewinnt", sagte Conference-Board-Ökonom Ataman Ozyildirim. "Der kräftige Zuwachs im Dezember war hauptsächlich von einem verbesserten Ausblick getrieben."

Der Frühindikatorindex besteht aus insgesamt zehn einzelnen Komponenten, die unterschiedlich gewichtet sind. Die Komponenten bilden unter anderem den Arbeitsmarkt, den Finanzmarkt, die Industrie, den Bausektor und das Verbrauchervertrauen ab.

January 26, 2017

