US-Präsident Donald Trump plant eine 3200 Kilometer lange Grenzmauer - und will die Mexikaner dafür bezahlen lassen. Deren Präsident Enrique Pena Nieto reagiert verärgert. Ein Treffen der beiden steht auf der Kippe.

Eigentlich hat Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto am kommenden Dienstag einen Termin in Washington. Es gilt, das Verhältnis zur USA in geregelte Bahnen zu lenken. Doch die jüngste Präsidentenanordnung von Donald Trump, der den Bau einer Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko einleitete, haben die Beziehung weiter vergiftet. Es war dieser offensichtliche Affront, der in Mexiko zu harschen Reaktionen bei Politikern aller Couleur, Intellektuellen und Aktivisten führte. Sie verlangen nun unisono, dass der Präsident seine Reise absagt.

"Eine würdevolle Haltung Mexikos kann eigentlich nur bedeuten, den Besuch abzusagen," sagte der einflussreiche Linkspolitiker und Ex-Senator Cuauhtémoc Cárdenas. Die Ehefrau des früheren Präsidenten Felipe Calderón und mögliche Präsidentschaftskandidatin für die Rechtspartei PAN, Margarita Zavala, schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Die Ankündigung der Mauer vor dem Besuch von Peña Nieto ist eine Beleidigung für Mexiko. Man sollte den Besuch überdenken." Mit dem Dekret zum Mauerbau habe Trump eine rote Linie überschritten, war der allgemeine Tenor.

Erst am später ging der Präsident selber in die Offensive und wandte sich in einer Fernsehansprache an seine Bevölkerung. Darin erwähnte er seinen geplanten Besuch bei Trump nicht, bedauerte aber die Entscheidung des US-Staatschefs, die Grenzanlagen wirklich bauen zu wollen. "Mexiko glaubt nicht an Mauern", betonte Peña Nieto ...

