Das Jahr begann für die SPD mit einem Paukenschlag: Martin Schulz wird Kanzlerkandidat, Sigmar Gabriel Außenminister. Seit wann war der "inner circle" über die Pläne ihres Parteichefs informiert? Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, berichtet bei 3nach9 über den aktuellen Zustand der SPD, den Wunsch nach Privatsphäre auch als Spitzenpolitiker und über das Leben in einem generationenübergreifenden Wohnprojekt.



Mit Bibeltexten und Musik von Johann Sebastian Bach lockte Ben Becker mittlerweile so viele Zuschauer, dass er auch 2017 mit dem Programm "Ich, Judas" durch die Republik touren wird. Wie der in Bremen geborenen Schauspieler mit störenden Handygeräuschen während der Vorstellung umgeht, aus welchem Grund er vom Gymnasium flog und warum er froh ist, dass seine Tochter ihre Jugend ganz anders verbringt als er selbst, erzählt der Schauspieler bei 3nach9.



"Ich habe immer gesagt, mich interessiert nicht, wer spielt, Hauptsache ich spiele", so die Worte des Ex-Fußballprofis Mario Basler. Seine beeindruckende Karriere führte ihn von Kaiserslautern nach Bremen, über den FC Bayern München bis an den Persischen Golf. Auch abseits des Platzes machte "Super-Mario" von sich reden und verkörperte einen Fußballertyp, der es heute nur schwer in die Bundesliga schaffen dürfte. Ob eine Fußballweltmeisterschaft mit 48 Teams wirklich eine gute Idee ist, wie sich die Bayern am Folgetag in Bremen schlagen werden und warum es ehemalige Fußballprofis in den australischen Dschungel zieht, berichtet Mario Basler bei 3nach9.



Michaela Schaffrath kennt sich im "Dschungel-Camp" bestens aus. Warum die Schauspielerin heute noch froh ist, dass sie 2008 eine der Teilnehmerinnen bei RTL sein durfte, erzählt die damalige Vize-Dschungel-Königin bei 3nach9.



Prof. Dr. Peter Berthold ist Deutschlands bekanntester Ornithologe. Warum seine Vogel-Leidenschaft bis heute ungebrochen ist, erzählt der unermüdliche Verhaltensforscher bei 3nach9.



Eigentlich gilt die Konzertharfe als DAS Fraueninstrument, aber Xavier de Maistre ist die Ausnahme von der Regel. Schon mit 22 Jahren spielte der smarte Südfranzose bei den berühmtesten Orchestern, er hat eine Professur und ist ECHO-Preisträger. Wie Smetanas berühmte "Moldau" für Soloharfe klingt? Xavier de Maistre wird es bei 3nach9 vorführen.



Luise Nordhold ist eine Zeugin des Jahrhunderts. Noch zur Kaiserzeit wurde sie in eine klassenbewusste Bremer Arbeiterfamilie geboren, 1931 trat sie in die SPD ein und setzte sich Zeit ihres Lebens für Freundschaft, Solidarität und soziale Gerechtigkeit ein. Am 12. März wird die geistig rege und kämpferische alte Dame 100 Jahre alt. Vorher erzählt sie bei 3nach9 von ihrer Kindheit und Jugend in der Weimarer Republik und unter dem Nazi-Regime - und was sie vom aktuellen Personal ihrer Partei hält.



