Bad Marienberg - Die Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zur Rentenpolitik in dieser Woche hat das Gesamtkonzept der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles eindrucksvoll bestätigt, so Katja Mast, arbeits- und sozialpolitische Sprecherin und Martin Rosemann, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...