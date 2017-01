FMW-Redaktion

Wer ein Barometer sucht, wie es um die Politik in den USA, und vor allem um das Maß des Protektionismus der neuen Trump-Regierung steht, der ist am besten aufgehoben beim Währungspaar Dollar-mexikanischer Peso. Wie kein anderes Land steht Mexiko im Fokus der Aussenpolitik Trumps, gestern hatte der neue US-Präsident den Bau der Mauer angekündigt - die Kosten dafür dürften zwischen 20 und 40 Milliarden Dollar liegen.

Erst einmal werden die US-Steuerzahler für die Mauer aufkommen müssen (die führenden Republikaner Ryan und McConnell haben hierfür heute schon grünes Licht gegeben), die Trump-Administration will sich das Geld aber natürlich von Mexiko wiederholen - wenn nicht durch den Staat Mexiko, dann eben durch die Überweisungen der in den USA lebenden Mexikaner (die "remesas"). Allerdings, das hatten wir in einem Artikel gezeigt, wird das sicher schwieriger, als Trump sich das vorzustellen scheint (siehe dazu den Artikel "Donald Trump: Warum Mexiko seine Mauer nicht bezahlen wird!")

Trump hinter Gittern - bei einem Baseball-Spiel Foto: Anthony Quintano

Mexiko ist also das erste Spielfeld der Trump-Administration, an dem sich zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...