Seine Erfolgsgeschichte begann bei Darmstadt 98 und nahm ab Sommer 2016 bei 1899 Hoffenheim richtig Fahrt auf: Sandro Wagner (29) hat sich im reiferen Fußball-Alter zu einem echten Top-Stürmer in der Bundesliga entwickelt. Am Samstag, 28. Januar 2017, 23.00 Uhr, wird Wagner als Gast im "aktuellen sportstudio" mit ZDF-Moderator Sven Voss über seinen bewegten Werdegang sprechen. Seine selbstbewusste Aussage, "derzeit Deutschlands bester Stürmer" zu sein, hat für Aufsehen gesorgt, erscheint aber dank hervorragender Leistungen durchaus berechtigt. Mit zehn Toren hat Sandro Wagner maßgeblich zum Erfolg des Liga-Dritten Hoffenheim beigetragen, der auch im Spitzenspiel beim starken Tabellenzweiten RB Leipzig seine Klasse unter Beweis stellen möchte.



Daneben gibt es wie gewohnt Spielberichte aller weiteren Begegnungen des Tages (Wolfsburg - Augsburg, Ingolstadt - Hamburg, Bremen - Bayern, Darmstadt - Köln) sowie eine ausführliche Reportage des Abendspiels Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Reporter in der BayArena ist Oliver Schmidt.



Weitere Themen der Sendung: Wintersport: Highlights des Tages; Tennis: Australien Open Finale Frauen; Handball-WM Spiel um Platz 3.



