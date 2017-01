Bonn (ots) - "Eine politische Kraft im Bundestag, die uns grundsätzlich herausfordert, die ist im Moment nicht da, das stärkt natürlich im Zweifel die linken und die rechten Ränder", so CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, der das Fehlen einer "richtigen Opposition" im Bundestag beklagt. "Das ist was, was wir in Österreich schon seit vielen Jahren sehen, die auch sehr lange Große Koalitionen haben. Deswegen sage ich ja auch, das Schlechteste, was passieren kann, ist nochmal eine Große Koalition. Das wird die Ränder noch weiter stärken. Ich wünsche mir eine starke Opposition, idealerweise die SPD natürlich, damit Unterschiede erkennbar sind."



Im "Dialog" mit Michael Krons spricht Jens Spahn darüber, ob die CDU einen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fürchtet, wie er den neuen amerikanischen Präsidenten sieht und warum er Migration und Integration für zentrale Themen hält.



Spahn mahnt eine differenzierte Debatte über Grenzen der Zuwanderung an: "Wir sollten schon wahrnehmen, dass es sozusagen Grenzen dessen gibt, was es in kurzer Zeit an Veränderung und zusätzlicher Kultur gibt. Und nicht jede neue Kultur ist eine Bereicherung. Ich finde eine Straße - und die gibt es hier in Berlin - wo kaum noch Frauen zu sehen sind, und wenn dann im Kopftuch, das muss ich akzeptieren im freien Land, aber das ist für mich keine Bereicherung."



Jens Spahn wird 1980 in Ahaus (Nordrhein-Westfalen) geboren und macht nach dem Abitur zunächst eine Lehre als Bankkaufmann, bevor er ein Studium der Politikwissenschaften beginnt, das er 2008 mit dem Bachelor of Arts und 2017 mit dem Master of Arts abschließt. Spahn, der 1997 in die CDU eintritt, ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags und war von 2009 bis 2015 gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seit 2015 ist Spahn Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen.



