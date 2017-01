PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx ist am Donnerstagnachmittag ins Minus gedreht und zeitweise bis auf 3310,26 Punkten gesunken. Zuletzt stand der Eurozonen-Leitindex 0,38 Prozent tiefer bei 3313,61 Punkten. Nach seinem Vortagesgewinn und den Rekorden an den New Yorker Börsen schalteten Anleger nun erst einmal einen Gang zurück, hieß es. Der Tag an den europäischen Märkten verlaufe durchwachsen./ajx/he

