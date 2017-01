Mainz (ots) - Freitag, 27. Januar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Verhalten auf zugefrorenen Seen - Vorsicht, Einsturzgefahr! Expedition Deutschland: Hamburg - Currywurst im Minifood-Truck Küchenträume - Katjas Fougasse mit Rotem Pesto







Freitag, 27. Januar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



James Blunt in Berlin - Interview mit dem Sänger Die Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Sport mit Barbara Becker - Langlaufen in Seefeld







Freitag, 27. Januar 2017, 23.10 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Frontfrau Marine Le Pen - Wohin führt sie Frankreichs Rechte? Literatur-Wunder Hanya Yanagihara - Botschaften vom "anderen Amerika" Premiere an der Wiener Burg - Ein alternativer Blick auf Europa Katharina Grosse in New York - Make deutsche Malerei great again "Die Trumps" - Warum wir nicht aufhören hinzuschauen



Gäste: Berliner Kultursenator Klaus Lederer, zum Thema: Polarisierung und Kultur LP, Sängerin, mit "Lost On You"



