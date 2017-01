Berlin/Bonn (ots) - Mit Blick auf die Bundestagswahl warnt der Parlamentarische Staatssekretär Jens Spahn seine CDU-Parteikollegen davor, sich auf den aktuellen Umfragewerten auszuruhen: "Wer glaubt, dass die Umfragen gerade mal ganz gut sind, das läuft schon von ganz alleine, der mag sich täuschen", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied im Gespräch mit Michael Krons. "Dieser Wahlkampf ist kein Selbstläufer, das sage ich auch in Richtung CDU und CSU." Es gehe vor allem um Themen rund um die Innere Sicherheit, um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um den Zusammenhalt in Europa. Das Land sei polarisiert und politisiert wie lange nicht. "Wir müssen kämpfen, werben und deutlich machen, worum es uns in diesem Jahr geht."



Das komplette Interview zeigt phoenix am Freitag, 27. Januar, um 22.30 Uhr in der Sendung "Im Dialog": Michael Krons mit Jens Spahn.



