München (ots) - Die SPD hat ihren Kanzlerkandidaten: Martin Schulz soll die Sozialdemokraten in den Wahlkampf führen. Doch wofür steht er? Kann er enttäuschte SPD-Wähler zurückgewinnen? Mit welchem Koalitionspartner will Schulz eine Wende herbeiführen? Und was kann er besser als Angela Merkel?



Am Sonntag stellt sich der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in seinem ersten großen ARD-Interview live den Fragen von Anne Will.



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



