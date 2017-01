Bad Marienberg - Heute wird der Deutsche Bundestag im Rahmen des Entwurfs des Finanzaufsichtsrechtsergänzungsgesetzes in erster Lesung über Konkretisierungen der Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie beraten, von denen insbesondere junge Familien und Senioren profitieren werden, so Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher und Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

