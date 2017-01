Frankfurt - Gestern Nachmittag gerieten die Edelmetallpreise stark unter Druck, was wir auf den höheren Risikoappetit der Marktteilnehmer zurückführen, der sich auch in steigenden Aktienmärkten - der Dow Jones Industrial Average überwand erstmals die Marke von 20.000 Punkten - und höheren Anleiherenditen widerspiegelte, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.

