Die Großbank Barclays erwägt die Verlagerung von Jobs auf die irische Nachbarinsel, um nach einem Brexit mit Kunden im Rest Europas weiterhin Geschäfte machen zu können. Es wäre eine unkomplizierte Lösung.

Einen spöttischen Kommentar konnte sich Jes Staley nicht verkneifen: "Es ist schon interessant, dass mal keiner einen Banker in seinem Hinterhof haben will und dann laden sie dich zu einer Grillparty ein", sagte der Chef der britischen Großbank Barclays in einem BBC-Interview vor einer Woche beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Er sprach über die Versuche europäischer Finanzmetropolen, Londoner Banker nach dem britischen EU-Austritt zum Umzug zu bewegen.

Staley selbst scheint da vor allem für das Werben der irischen Hauptstadt Dublin offen zu sein. Nach Informationen aus Finanzkreisen gehört Dublin zu den präferierten Optionen, wenn Barclays im Zuge des Brexit Mitarbeiter verlagern muss, um weiterhin so wie bisher Geschäfte mit Kunden im Rest Europas machen zu können. "Wir haben in Dublin bereits eine Tochtergesellschaft, es wäre daher eine unkomplizierte Lösung", verlautete aus Kreisen, die damit einen Bericht der Nachrichtenagenturen ...

