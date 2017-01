FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wichtigsten deutschen Aktienwerte haben sich auch am Donnerstag in guter Verfassung gezeigt. Nach der am Vortag wieder aufgeflammten "Trump-Rally" zeigte sich der Dax aber nicht mehr ganz so dynamisch. Am Ende legte der deutsche Leitindex um 0,36 Prozent auf 11 848,63 Punkte zu. Börsianern zufolge war ihm im Tagesverlauf bei annähernd 11 900 Punkten erst einmal die Puste ausgegangen.

Auch die US-Börsen hatten am Donnerstag insgesamt etwas an Fahrt verloren, nachdem die Hoffnung auf eine unter Donald Trump gestärkte US-Wirtschaft den Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag noch mühelos über die historische Hürde von 20 000 Punkten springen ließ. Mit einem moderaten Plus erreichte dieser aber immerhin erneut einen Rekordstand.

Eine weitere Bestmarke gab es auch am breiteren deutschen Markt: Der MDax stieg früh bis auf 22 944 Punkte. Am Ende verbuchte der Index mittelgroßer Werte aber nur noch einen knappen Gewinn von 0,07 Prozent auf 22 861,96 Punkte. Die Technologiewerte im TecDax setzten ihre Rally jedoch mit einem klaren Aufschlag von 0,66 Prozent auf 1859,65 Punkte fort./tih/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

