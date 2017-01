Weinfelden (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795 -



Der WWF Schweiz und Lidl Schweiz haben im Rahmen einer

Partnerschaft verbindliche Nachhaltigkeitsziele bestimmt, die das

ressourcenschonende Handeln und umweltfreundliche Angebot von Lidl

Schweiz weiter fördern. Lidl Schweiz unterstreicht damit seinen

Anspruch, der führende nachhaltige Discounter der Schweiz zu sein.



Lidl Schweiz zeichnet sich durch ein effizientes und

ressourcenschonendes Geschäftsmodell aus, Umweltbewusstsein wird

grossgeschrieben. So hat das Unternehmen auf dem Weg zum

nachhaltigsten Discounter der Schweiz Ende 2015 als erster

Detailhändler das Zertifikat "CO2-neutral" erhalten. Zudem legt Lidl

Schweiz beim Sortiment grossen Wert auf schonende Ressourcennutzung

und Klimaschutz.



Verbindliche Partnerschaft



Das Bekenntnis von Lidl Schweiz zum umweltverträglichen Handeln

bekommt nun eine neue Dimension: Lidl Schweiz ist Anfang 2017 eine

Partnerschaft mit dem WWF Schweiz eingegangen, als erste

Lidl-Landesorganisation überhaupt.



Lidl-Schweiz Chef Georg Kröll ist stolz: "Das ist für uns ein

besonderer Schritt, gar ein Meilenstein. Denn wir beweisen damit,

dass das Discountprinzip nachhaltiges Handeln nicht ausschliesst. Im

Gegenteil, nachhaltiges Wirtschaften spielt mit der Effizienz des

Smart-Discounts zusammen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit

mit dem WWF." Die Partnerschaft wird den ökologischen Fussabdruck von

Lidl Schweiz weiter reduzieren. "Wir wollen als Smart-Discounter auch

im Bereich Nachhaltigkeit Zeichen setzen", sagt Georg Kröll. Dies

wird über einen noch schonenderen Umgang mit den Ressourcen und der

weiteren Umstellung des Sortiments auf umweltverträglichere Produkte

erreicht.



Konkrete Massnahmen für die Nachhaltigkeit



Konkret haben WWF Schweiz und Lidl Schweiz für die folgenden

Bereiche verbindliche Nachhaltigkeitsziele definiert: Fisch, Palmöl,

Soja, Kakao, Papier, Hygieneartikel und Leuchtmittel. So wird zum

Beispiel bis 2019 das festgelistete Sortiment an Fischen und

Meeresfrüchten den Vorgaben eines anerkannten Umweltzertifikats

entsprechen: MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture

Stewardship Council) oder Bio. Lidl weist alle Zielvereinbarungen mit

dem WWF Schweiz auf seiner Website aus.



Darüber hinaus ist dem WWF Schweiz eine ressourcenschonende

Produktion entlang der gesamten Lieferkette wichtig. Die beiden

Partner haben Massnahmen zur CO2-Reduktion und zur Nutzung

alternativer Energien bestimmt. Dazu Thomas Vellacott, CEO von WWF

Schweiz: "Wir sind erfreut, dass sich Lidl Schweiz konsequent für die

Umwelt einsetzt und sich zu diesen weiteren, konkreten Schritten

verpflichtet hat". Nicht zuletzt wollen WWF Schweiz und Lidl Schweiz

die Konsumenten gemeinsam informieren und motivieren, sich noch mehr

für nachhaltig erzeugte Produkte zu entscheiden - und damit einen

aktiven Beitrag leisten für einen lebendigen Planeten und die

kommenden Generationen.



Mehr Informationen zur Partnerschaft vom WWF Schweiz und Lidl

Schweiz finden Sie unter: www.verantwortung-lidl.ch/de/wwf.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

100 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits

rund 3'000 Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



Über WWF Schweiz



Der WWF Schweiz ist die führende Natur- und

Umweltschutzorganisation der Schweiz und Teil des weltweiten

WWF-Netzwerkes, welches das Ziel hat, die Vielfalt von Lebewesen und

Ökosystemen zu erhalten, die nachhaltige Nutzung der natürlichen

Ressourcen sicherzustellen und die Umweltverschmutzung einzudämmen.



Der WWF Schweiz setzt sich aktiv für den Natur- und Umweltschutz

ein und will die weltweite Zerstörung der Umwelt stoppen und eine

Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander

leben. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich der WWF Schweiz als

Teil des internationalen WWF-Netzwerkes mit konkreten Projekten dafür

ein, die weltweite Biodiversität zu erhalten und die Nutzung

natürlicher Ressourcen auf ein nachhaltiges Niveau zu reduzieren.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt Lidl Schweiz:



Medienstelle

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch

www.verantwortung-lidl.ch





Kontakt WWF Schweiz:



Corina Gyssler

Kommunikationsbeauftragte WWF Schweiz



corina.gyssler@wwf.ch

Tel. 044 297 22 54

Mobile: 079 484 56 01