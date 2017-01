Obwohl viele Banken Interesse an Frankfurt bekunden, dürften sich die tatsächlichen Umzüge von Londoner Bankern zunächst in Grenzen halten. Frankfurt muss abwarten - und braucht arbeitsrechtliche Unterstützung aus Berlin.

Mit ein bisschen Glück könnte der Finanzplatz Frankfurt für internationale Banken das Tor nach Europa werden. Die Stadt könnte das "Einfallstor" werden, erklärte Michael Kemmer, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) am Donnerstag in Frankfurt. Die Chancen, das Frankfurt profitiert, stünden gut. Zu hoch hängen sollte man die Erwartungen allerdings nicht.

Auf eine feste Anzahl von Bankern, die von der Themse an den Main kommen könnten, wollte sich Kemmer demnach nicht festlegen. "In der ersten Welle werden es vermutlich nicht so viele sein", sagt er. Viele würden wohl zunächst Pendeln und ihren Wohnsitz wenn überhaupt schrittweise nach Frankfurt verlegen.

Da sich die britische Premierministerin Theresa May mittlerweile für einen harten Brexit entschieden hat, spitzt sich die Situation für die Finanzindustrie zu. Noch in diesem Frühjahr, so die Meinung der Beteiligten, müssten sich die Banken entscheiden, ob sie Teile aus London nach Frankfurt oder an andere Finanzplätze wie Paris oder Dublin verlegen wollen. ...

