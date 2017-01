FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bauwirtschaft in Hessen erwartet 2017 dank Immobilienboom und Niedrigzinsen so gute Geschäfte wie seit 20 Jahren nicht mehr. "Wir rechnen mit einem Umsatzwachstum von 5 Prozent", sagte Frank Dittmar, Präsident des Verbands baugewerblicher Unternehmer Hessen, am Donnerstag beim Jahresauftakt der hessisch-thüringer Bauwirtschaft. "Damit werden die baugewerblichen Umsätze mit 112 Milliarden Euro den höchsten Wert der vergangenen zwanzig Jahre erreichen." Er rechne mit Wachstum in allen Sparten. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werde um 10 000 steigen.

Der Vorsitzende des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen, György Varga, forderte mehr öffentliche Investitionen von Ländern und Kommunen. "Die finanzpolitischen Voraussetzungen sind vorhanden"./als/DP/tos

