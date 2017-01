ZÜRICH (Dow Jones)--Die Actelion-Aktie hat am Donnerstag in Zürich fast alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen in einem insgesamt etwas freundlicheren Gesamtmarkt. Sorgte Johnson & Johnson bei Vorlage der Quartalszahlen jüngst noch für etwas Enttäuschung, weil der US-Phamariese dabei nichts Konkreteres zum Übernahmeinteresse an Actelion verlautbarte, hat das Unternehmen nun Klartext geredet: 30 Milliarden US-Dollar bietet Johnson & Johnson für Actelion.

Der Kaufpreis von 280 Dollar in bar je Aktie bedeutet eine Prämie auf den Schlusskurs vom Vortag von 23 Prozent. Folgerichtig schoss die Actelion-Aktie um 19,4 Prozent nach oben auf 271,60 Franken und lag damit knapp unter dem umgerechneten Gebotspreis.

Der SMI legte derweil um 0,2 Prozent auf 8.405 Punkte zu, nachdem er früh fast bis auf rund 8.475 gestiegen war, dann aber mehr und mehr zurückkam. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 69,11 (zuvor: 67,01) Millionen Aktien.

Einheitliche Branchentrends waren kaum auszumachen. Roche und Novartis legten etwas zu, Credit Suisse und UBS gaben dagegen nach, während Julius Bär im Plus notierten. Das als defensiv geltende Schwergewicht Nestle gab um 1,4 Prozent nach. Zyklische Aktien würden derzeit angesichts der Spekulation an den Börsen auf Konjunkturwachstum favorisiert, hieß es.

DJG/gos/cln

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 11:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.