Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handel schloss der deutsche Aktienmarkt erneut im Plus. Der DAX legte am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 11.849 Punkte zu. Die Stimmung unter den Investoren ist unverändert gut. Wie die wöchentliche Umfrage von Cognitrend unter institutionellen Investoren zeigt, stieg der Anteil der Optimisten um 9 Punkte auf nun 45 Prozent. Sollte die aktuelle Berichtssaison weiterhin gut verlaufen und die Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken, kann es an der Börse noch etwas aufwärts gehen. Im weiteren Jahresverlauf dürften die politischen Risiken mit einer Reihe von Wahlen in Europa dann wieder zunehmen.

Teilerfolg für FMC im US-Streit um Beitragsunterstützung

Im DAX gehörte die Aktie des Dialyse-Anbieters FMC mit einem Plus von 1,9 Prozent zu den Gewinnern. Eine Verordnung, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen die Zusatzversicherungen von Dialysepatienten in den USA nicht mehr bezuschussen dürfen, wurde vom zuständigen US-Bundesrichter bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. "Damit haben die Krankenversicherungen erst einmal kein Recht, die Zuzahlungen an die Patienten zu kürzen", sagte ein Händler.

In Folge starker Geschäftszahlen der Halbleiterkonzerne Hynix aus Südkorea und Xilinx aus den USA stiegen Infineon um 0,8 Prozent. Eine Hochstufung auf "Übergewichten" durch Morgan Stanley ließ Deutsche Börse um 1,3 Prozent steigen.

Jungheinrich positioniert sich stärker in den USA

Eine "gute Nachrichtenmischung" machten Händler für das kräftige Kursplus von Jungheinrich in den vergangenen Tagen aus. Aktueller Kurstreiber war das Joint Venture in Amerika. Unter dem Namen Icotex geht Jungheinrich mit der Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. zusammen. Die Gründung von Icotex eröffne "die strategische Chance, die bestehende nordamerikanische Partnerschaft auszubauen und ihre Wachstumsziele in der Region noch besser zu erreichen", so Icotex-Chefin Reinhild Kühne. Jungheinrich schlossen 2,7 Prozent im Plus.

Schwache Potash-Zahlen drückten auf die Stimmung für K+S, der Kurs gab um 3,4 Prozent nach. Zooplus schlossen nach einem überzeugenden Ausblick 1,5 Prozent fester. Zooplus will den Umsatz im laufenden Jahr auf mindestens 1,125 Milliarden Euro steigern.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 93,3 (Vortag: 122,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,46 (Vortag: 4,31) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, elf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.848,63 +0,36% +3,20% DAX-Future 11.849,50 +0,20% +3,53% XDAX 11.849,15 +0,23% +3,51% MDAX 22.861,96 +0,07% +3,03% TecDAX 1.859,65 +0,66% +2,65% SDAX 9.872,84 +0,41% +3,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,47 -12 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.