Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag die gute Stimmung vom Vortag über weite Strecken gehalten. Der SMI übersprang mit der Eröffnung die 8'400-Punkte-Marke und markierte im Verlauf des Vormittags sogar ein neues Zwölf-Monatshoch. Im Verlauf des Nachmittags gab der Leitindex jedoch einen grossen Teil dieser Gewinne wieder ab, vermochte aber die 8'400-Punkte-Grenze knapp zu verteidigen. Das Hauptgesprächsthema am Markt war das Übernahmeangebot von Johnson&Johnson für Actelion.

Die Chancen stehen nun gut, dass der SMI die Woche mit einem Gewinn abschliessen wird. Denn die zwischen Montag und Donnerstag erzielten Avancen summieren sich auf knapp 1,6%. Die Aussicht auf Deregulierung in der US-Wirtschaft würden die Aktienkurse treiben, begründen Händler die aufgehellte Börsenstimmung. Die Investoren rechneten nun offenbar wieder stärker damit, dass US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen schnell umsetzen und dies der US-Konjunktur Schub verleihen werde.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,21% höher bei 8'405,48 Punkten, was dem Tagestief entsprach; vorübergehend war er bis auf 8'475 Zähler gestiegen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,58% auf 1'347,77 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20% auf 9'175,24 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln standen am Ende 15 im Plus, ...

