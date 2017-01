BERLIN (dpa-AFX) - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach Angaben seines Präsidenten Ekhard Zinke vor Bekanntwerden des VW -Skandals keine Hinweise auf Abgasmanipulationen gehabt. Es habe "keinerlei Verdachtsmomente" gegeben, dass irgendeine Täuschung betrieben worden sei, sagte Zinke am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Der Begriff "Abschalteinrichtung" der Abgasreinigung sei ihm zuvor unbekannt gewesen. Von der Aufdeckung des VW-Skandals in den USA habe er im September 2015 im Fernsehen erfahren. Zinke verwahrte sich gegen Vorwürfe der Industrie-Kungelei gegen das KBA.

Mit Blick auf die Worte "mit industriefreundlichem Gruß" in einer internen E-Mail machte er deutlich, dies sei eine "bitter-ironische Formulierung" gewesen. Dazu habe er angesichts unbegründeter öffentlicher Mauschelei-Vorwürfe gegen das KBA gegriffen. Die Mail sei an zwei enge Kollegen in der offensichtlichen Annahme gegangen, dass dies flapsig und sarkastisch gemeint gewesen sei und nicht den Funken einer Ernsthaftigkeit besessen habe./sam/DP/tos

