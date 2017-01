Der frühere Rennfahrer und Airlinegründer Niki Lauda lässt kein gutes Haar an der strudelnden Air Berlin. "Lufthansa hat alles schlau gemacht, Etihad alles schlecht", zitiert ihn das Luftfahrtportal Austrian Aviation Net. Lauda zweifelt an den Überlebenschancen von Air Berlin, an die er seine zweite Fluglinie Niki verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...