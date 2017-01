NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rally vom Vortag und dem erstmaligen Knacken der magischen 20.000er Marke beim Dow-Jones-Index geht es am Donnerstag an den US-Börsen etwas gemächlicher zu. Die Rekordstände werden dabei aber verteidigt bzw. sogar noch leicht ausgebaut, wofür schon kleine Punktegewinne genügen. Konjunkturoptimismus sorgt weiter für gute Stimmung, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hat. Die Anleger setzen darauf, dass Trump seine Wahlversprechen wie ein Infrastrukturprogramm, Deregulierung in vielen Branchen und Steuersenkungen auch tatsächlich umsetzt.

Der Dow-Jones-Index liegt zur New Yorker Mittagszeit 0,2 Prozent im Plus bei 20.106 Punkten. Das neue Rekordhoch liegt bei 20.125. Der S&P-500 zeigt sich ebenso kaum verändert wie die Nasdaq-Indizes. Im Tageshoch erreichte der S&P-500 erstmals die 2.300er Marke.

Neue Wirtschaftsdaten stützen die Zuversicht der Anleger. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ist deutlich gestiegen und liegt nun noch klarer im Expansion anzeigenden Bereich. Die kombinierten Umfragen zu Industrie und Dienstleistern deuteten im Januar auf ein Wirtschaftswachstum von knapp über 2,5 Prozent, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Quartalsausweise mit Licht und Schatten

Die Bilanzsaison der Unternehmen geht unterdessen in eine neue Runde. Der Automobilkonzern Ford ist wegen hoher Pensionslasten im Schlussquartal 2016 in die roten Zahlen gerutscht. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen der Analysten. Dass das Europa-Geschäft besser lief als im Vorjahr, stützt die Aktie nicht. Sie verliert 3 Prozent.

Caterpillar hat im vierten Quartal den Verlust ausgeweitet, wofür der Baumaschinenhersteller allerdings Sondereinflüsse verantwortlich macht wie Restrukturierungskosten. Wegen des starken Dollar hat das Unternehmen zudem seine Ziele für dieses Jahr gesenkt. Die Aktie, die am Vortag deutlich zulegte, zeigt sich in Reaktion auf die Zahlen relativ stabil und gibt lediglich um 0,7 Prozent nach. Als Konjunkturzykliker profitiert die Caterpillar-Aktie besonders von der derzeitigen Trump-Rally.

Bereits am Mittwoch nach Börsenschluss legten Ebay, AT&T, Qualcomm und Mattel Zahlen vor. Ebay überraschte dabei positiv, die Zahlen von AT&T lagen im Rahmen der Erwartungen. Ebay gewinnen 6,2 Prozent, AT&T 0,4 Prozent.

Qualcomm meldete einen Gewinneinbruch und wird zudem derzeit mit Klagen von Apple überzogen. Für Qualcomm geht es um 5,1 Prozent nach unten. Der Spielzeughersteller Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen des Marktes. Mattel brechen um 15,4 Prozent ein. Im Sog von Mattel verlieren Hasbro 6,4 Prozent. Die Aktie leidet aber auch unter einer zurückgezogenen Kaufempfehlung eines Ressearchhauses.

Der Kurs des Ölfeldausrüsters Baker Hughes fällt um 1,3 Prozent. Unter dem Strich verringerte Baker Hughes im abgelaufenen Quartal den Verlust zwar auf 417 Millionen von 1,03 Milliarden Dollar. Bereinigt erhöhte er sich aber und verfehlte ebenso wie der Umsatz die Analystenerwartung.

Verizon-Interesse treibt Charter Communications

Johnson & Johnson zeigen sich kaum verändert nach dem 30-Milliarden-Dollar-Gebot für die schweizerische Actelion. Marktteilnehmer führen den trotz der teuren Übernahme stabilen Kurs auch darauf zurück, dass Johnson & Johnson die Finanzierung teilweise dadurch stemmen will, das Forschungsgeschäft von Actelion als neues Unternehmen an die Börse zu bringen.

Übernahmefantasie treibt den Kurs von Charter Communications um 7,1 Prozent nach oben. Verizon Communications prüft offenbar den Zusammenschluss mit Charter. Informierte Personen berichten, dass Verizon-Chef McAdam einen ersten Anlauf unternommen habe und derzeit mit Beratern ausführlich eine mögliche Transaktion evaluiere. Eine Fusion würde zwei Großkonzerne zusammenbringen, die sich in der sich rasant konsolidierenden Branche nach Wachstumsmöglichkeiten umsehen. Verizon geben um 1 Prozent nach.

Rückzug aus sicheren Häfen geht weiter

Weiter nicht gefragt sind bei den wieder risikofreudigen Anlegern vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen. Die Feinunze Gold entfernt sich weiter nach unten von der 1.200-Dollar-Marke, nachdem sie am Dienstag mit gut 1.220 Dollar auf dem höchsten Stand seit November vergangenen Jahres notiert hatte. Das Edelmetall verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 1.188 Dollar.

US-Anleihen werden ebenfalls verkauft, allerdings hat die Talfahrt vom Vortag an Schwung verloren. Die Rendite zehnjähriger Titel, die sich gegenläufig zum Kurs entwickelt, steigt um 1 Basispunkt auf 2,53 Prozent.

Die Ölpreise machen Boden gut, obwohl das US-Energieministerium am Mittwoch einen überraschend deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Der Markt spiele hier weiter, dass die Opec- und andere Ölförderstaaten wie besprochen ihre Produktion drosselten, heißt es. Stützend dürfte daneben die aktuell dominierende Wachstumszuversicht an den Märkten wirken. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI erhöht sich um 2,2 Prozent auf 53,89 Dollar.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar. Der Euro sinkt auf 1,0675 Dollar. Im frühen Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0766 Dollar. Gestützt wird er davon, dass der designierte US-Finanzminister Steven Mnuchin sich für einen festeren Dollar ausgesprochen hat. Langfristig gesehen sei ein starker Dollar im Interesse der USA, auch wenn sich dies zeitweise anders darstellen möge, so Mnuchin sinngemäß in einer schriftlichen Antwort auf Fragen des Senatsausschusses, der seine Nominierung prüft.

Mnuchins Aussage nehme etwas den Druck von der US-Währung, heißt es am Markt. Noch vor Kurzem hatte US-Präsident Donald Trump den Dollar als zu stark bezeichnet, worauf der Greenback deutlich zurückgefallen war.

Zum Peso hat der Dollar einen Satz nach oben gemacht. Auslöser ist ein Tweet von US-Präsident Donald Trump. Darin heißt es: "Wenn Mexiko nicht willens ist, die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, dann wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen". Inzwischen hat Mexikos Präsident das Treffen tatsächlich abgesagt - ebenfalls via Twitter.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.106,92 0,19 38,41 1,74 S&P-500 2.297,47 -0,04 -0,90 2,62 Nasdaq-Comp. 5.655,73 -0,01 -0,61 5,06 Nasdaq-100 5.157,29 0,11 5,82 6,04 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,24 1,2 1,23 4,1 5 Jahre 2,00 1,7 1,98 7,1 7 Jahre 2,33 1,9 2,31 8,2 10 Jahre 2,53 1,6 2,51 8,5 30 Jahre 3,10 0,3 3,10 3,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10.13 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0676 -0,58% 1,0739 1,0734 +1,5% EUR/JPY 122,3383 +0,22% 122,0715 122,16 +0,0% EUR/CHF 1,0681 -0,32% 1,0715 1,0736 -0,3% EUR/GBP 0,8479 -0,34% 0,8476 1,1738 -0,5% USD/JPY 114,59 +0,81% 113,67 113,82 -2,0% GBP/USD 1,2589 -0,63% 1,2669 1,2598 +2,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,95 52,75 +2,3% 1,20 -1,3% Brent/ICE 56,43 55,08 +2,5% 1,35 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.187,46 1.200,54 -1,1% -13,08 +3,1% Silber (Spot) 16,77 16,99 -1,3% -0,22 +5,3% Platin (Spot) 980,55 981,00 -0,0% -0,45 +8,5% Kupfer-Future 2,67 2,71 -1,4% -0,04 +6,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 12:23 ET (17:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.