PARIS (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy hat in der zweiten Hälfte des Vorjahres kräftig verdient. So verbesserte sich der Nettogewinn um 14 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Hier halfen vor allem gesteigerte Verkaufszahlen quer durch eine Reihe von Marken. Zugleich legte der Umsatz um 7,3 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro zu. Aufs Gesamtjahr gerechnet, ergibt sich ein Umsatz von 37,6 Milliarden Euro.

Die Ergebnisse könnten einen Umschwung für die Luxusgüterbranche einläuten. Angesichts von Terrorangriffen in Europa hatten wohlbetuchte Kunden ihre Käufe reduziert. In China belasteten Anti-Korruptionskampagnen sowie in den USA die politische Unsicherheit das Geschäft. "LVMH schlug sich 2016 in einem generell von geopolitischer und ökonomischer Unsicherheit geprägten Umfeld ganz hervorragend", freute sich LVMH-Gründer und Chef Bernard Arnault.

January 26, 2017

