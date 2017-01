Roboter, Drohnen und Virtual-Reality-Brillen: Der Trend zu High-Tech im Kinderzimmer hält an. Zahlreiche Hersteller nutzen den wichtigsten Branchentreff in Nürnberg, um Spielzeug-Neuheiten vorzustellen. Ein Überblick.

Ferngesteuerte Rennwagen sind nichts Neues. Seit Generationen begeistern sich Jungs für die kleinen Flitzer. Doch nun können sich die Kinder das erste Mal selber ins Cockpit setzen. Dafür müssen sie sich nur eine Computerbrille überstreifen, schon steuern sie den Wagen nicht mehr von oben herab, sondern aus der Perspektive des Fahrers hinter dem Lenkrad.

Revell präsentiert seinen "VR Racer" in der kommenden Woche auf der Spielwarenmesse in Nürnberg - und liegt damit voll im Trend. Immer mehr Spielzeughersteller bieten High-Tech-Produkte an, und punkten damit bei den Kunden. "Die Technik unterstützt den Spielwert", erklärt Joachim Stempfle von der npd Group den Erfolg der Elektronik im Kinderzimmer. Schon im vergangenen Weihnachtsgeschäft seien ein interaktiver Globus von Ravensburger oder die per App gesteuerte Rennbahn Anki Overdrive die Renner gewesen, sagt der Marktforscher.

In Nürnberg präsentieren die Produzenten vom kommenden Mittwoch an, was in der Adventszeit in den Regalen der Händler liegen wird. Bereits jetzt steht fest: Es wird noch mehr Elektronik auf den Wunschzetteln der Kinder stehen. Marktführer Lego beispielsweise ...

