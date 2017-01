Alexander Van der Bellen, das erste grüne Staatsoberhaupt Europas, inszeniert sich zum Amtsantritt als überzeugter Antipopulist. Gleichzeitig setzt er die Koalition unter Druck, ihre Krise endlich zu überwinden.

Als Alexander Van der Bellen vor der haushohen rot-weiß-rote Fahne im Wiener Parlament an Rednerpult trat, war die Anspannung der Abgeordneten und Regierungsmitglieder groß. Doch der am Donnerstag vereidigte Bundespräsident Österreichs gab sich bei seiner ersten Rede betont locker und humorvoll. Das erste grüne Staatsoberhaupt in Europa hat eine Botschaft. Er will sich als weltoffener Versöhner in der zerrissenen Alpenrepublik inszenieren. Das wurde bereits in der ersten Rede des früheren Wirtschaftsprofessors klar.

Mit "Liebe Österreicherinnen und Österreicher, lieber ausländische Mitbürger" sprach er das Publikum im Nationalrat und draußen vor den Fernsehbildschirmen sowie an den Radios an. Der 73-Jährige meinte selbstironisch: "Bin ja kein indigener Österreicher". Im gleichen Atemzug ergänzte er: "Ich bin als Flüchtlingskind zur Welt gekommen." Seine aus Estland stammenden Eltern kamen über ein deutsches Flüchtlingslager im fränkischen Werneck nach Wien, wo Alexander Van der Bellen im Jahr 1944 geboren wurde und im Tiroler Kaunertal aufwuchs. Erst als Heranwachsender erhielt er die österreichische Staatsangehörigkeit.

Die Wiener Hofburg, der Sitz des österreichischen Bundespräsidenten, war seit vergangenem Jahr verwaist. Denn erst nach drei Wahlgängen gelang es Van der Bellen die Wahl zum neunten Bundespräsidenten Österreichs zu gewinnen. Der frühere Grünen-Chef setzte sich bei der Wahlwiederholung wegen Schlampereien bei der Briefwahl gegen seinen rechtspopulistischen Gegenkandidaten Norbert Hofer (FPÖ) durch. In der Stichwahl Anfang Dezember holte er 53,8 Prozent der Stimmen. Im Wahlkampf wurde er sowohl von Teilen der sozialdemokratischen SPÖ, als auch von der konservativen ÖVP unterstützt. Van der Bellen ist der erste Bundespräsident, der keiner der beiden größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...