Berlin (ots) - Berlin - Aus der Sicht von SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach soll sich der bisherige Parteichef Sigmar Gabriel im Wahlkampf der SPD vor allem auf seine Arbeit als Außenminister konzentrieren. "Das Wichtigste ist, dass er in seinem Amt überzeugt", sagte Lauterbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). "Wir brauchen einen erfahrenen und durchsetzungsfähigen Außenminister." Das sei Gabriel "ohne Wenn und Aber".



