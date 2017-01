Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat die Verwurzelung des größten deutschen Geldhauses am heimischen Markt unterstrichen und sieht die Bedeutung Deutschlands für die Bank noch zunehmen. "Unsere große Stärke ist ganz eindeutig das Geschäft hier auf dem Heimatmarkt, also mit unseren Kunden in Deutschland", sagte Cryan beim Berliner Neujahrsempfang der Bank. "Und es ist kein Geheimnis, dass Deutschland für uns in den kommenden Jahren noch bedeutender werden wird."

London sei ein wichtiger Standort für die Deutsche Bank, konstatierte der Brite in seinem Redemanuskript. Nach dem Brexit werde London aber trotz seiner einzigartigen, über Jahrzehnte gewachsenen Infrastruktur ohne die Europäische Union an Attraktivität verlieren. Frankfurt hingegen nannte Cryan "einen natürlichen Gewinner des Brexits" - als schon heute wichtigstes Finanzzentrum in Kontinentaleuropa. "Wir sehen unseren Stammsitz ganz klar im Aufwind - Frankfurt wird noch wichtiger werden."

Der CEO der Deutschen Bank hob aber auch eine Gefahr für Europa hervor, die in einem Bedeutungsverlust Londons liege. "Wenn wir nichts unternehmen, werden die Finanzplätze in der Europäischen Union nicht von den Chancen profitieren, die sich aus dem Brexit ergeben", warnte er. "Gewinnen werden stattdessen vor allem New York, Singapur oder Shanghai." Als Antwort auf diesen globalen Wettbewerb forderte Cryan deshalb "so schnell wie möglich" die Schaffung eines integrierten Kapitalmarktes in der EU.

Cryan warnt vor negativer Grundstimmung in Europa

Zum Zustand der Bank sagte Cryan, diese befinde sich derzeit "eindeutig in der Phase, in der wir säen" - man könne es auch "aufräumen" oder "umbauen" nennen. "Wir schaffen heute die Grundlagen dafür, um morgen wieder eine erfolgreiche Bank zu sein." Nach einem sehr schwierigen Jahr 2016 sehe man nun bereits, wie die Saat langsam aufgehe.

Mit der Beilegung des zivilrechtlichen Streits mit dem US-Justizministerium zahle das Geldhaus "nun den Preis für Fehler, welche vor rund einer Dekade und noch früher begangen wurden". Wie sich die Bank in den Jahren 2005 bis 2007 auf dem US-Hypothekenmarkt verhalten habe, sei "nicht akzeptabel". Entscheidend sei aber nun, dass die Bank "nun endlich wieder nach vorn schauen" könne. "Mit diesem Vergleich konnten wir einen der größten Unsicherheitsfaktoren beseitigen", sagte er.

Die große Herausforderung des Jahres 2017 sah Cryan darin, gesellschaftlich eine "negative Grundstimmung zu drehen". Darauf werde es bei den wichtigen europäischen Wahlen in diesem Jahr in Frankreich, in den Niederlanden und nicht zuletzt bei der Bundestagswahl im Herbst ankommen. Der Chef der Deutschen Bank warnte: Vor allem die Abstimmung über Frankreichs nächsten Präsidenten oder Präsidentin in diesem Frühjahr könnte "zur Schicksalswahl werden und das europäische Projekt gefährden - mehr noch als der Brexit".

