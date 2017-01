Liebe Leser,

zuletzt sah es für mich gefühlt etwas so aus, als ob für die Deutsche Bank die "kleinen" Privatkunden am Heimatmarkt eher lästiges Beiwerk sind. Nach dem Motto: Viel Arbeit, kommt wenig bei rum - wir drehen lieber das große Rad. Was ja legitim ist. Und vielleicht ist mein - wie immer höchst subjektiver und unmaßgeblicher - Eindruck auch falsch. Wie dem auch sei - von Seiten der Deutschen Bank gab es am Mittwoch Neuigkeiten in Bezug auf das Privatkundengeschäft in Deutschland: ...

