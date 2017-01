Straubing (ots) - Würden ihre Parteien mehr Kretschmann und van der Bellen wagen, könnten sie ihre Wahlchancen gewiss verbessern. Gerade in Zeiten, in denen rechter Populismus immer lauter wird, und sich die Demagogen besonders auf grüne Weltverbesserungs- und Bürgererziehungsrituale eingeschossen haben. Vielen Grünen dämmert das hierzulande, wie die Urwahl für die Spitzenkandidatur gezeigt hat, die Realos lagen deutlich in Führung. Doch werden sie auch die Rückendeckung der Mehrheit haben, falls sich Ende September nach der Bundestagswahl die Frage nach Schwarz-Grün im Bund stellt? Dann wird vor allem Kretschmann eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten haben.



