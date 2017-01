Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel -2,55% auf 16,03, davor 6 Tage im Plus (10,07% Zuwachs von 14,95 auf 16,45), Österreichische Post -0,18% auf 33,215, davor 6 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 32,69 auf 33,27), Porr -0,58% auf 39,27, davor 4 Tage im Plus (5,17% Zuwachs von 37,56 auf 39,5), Wienerberger -0,19% auf 18,16, davor 4 Tage im Plus (6,9% Zuwachs von 17,02 auf 18,2), Kapsch TrafficCom -2,41% auf 37,3, davor 4 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 36,46 auf 38,22), RHI -0,56% auf 23,825, davor 3 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 22,66 auf 23,96), Agrana+0,75% auf 121, davor 3 Tage im Minus (-2,04% Verlust von 122,6 auf 120,1). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: UBM (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Buwog (2 Plätze...

