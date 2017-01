Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: US-Dienstleister kommen stark in Schwung

Die US-Dienstleister haben im Januar sehr an Schwung gewonnen. Der vom IHS Markit Institut erhobene Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 55,1 Punkte von 53,9 im Vormonat. Das ist der höchste Wert seit November 2015. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Index der Chicago-Fed deutet auf höheres Wachstum

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Dezember verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,14, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den November wurde der Indexstand auf minus 0,33 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,27 genannt worden war.

US-Neubauverkäufe fallen stärker als erwartet

Die Zahl der US-Neubauverkäufe ist im Dezember kräftig gesunken. Der Rückgang war stärker als erwartet. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, fiel die Zahl der verkauften Neubauten gegenüber dem Vormonat um 10,5 Prozent auf einen saisonbereinigten Jahreswert von 536.000. Das ist der stärkste Rückgang seit März 2015.

US-Frühindikatoren steigen im Dezember

Der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der US-Wirtschaft deutet auf ein moderates Wachstum hin. Wie das Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, stieg der Indikator im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Im November war der Indikator nach revidierten Angaben um 0,1 Prozent (vorläufig: 0,0 Prozent) gestiegen.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen spürbar

In den USA sind in der Woche zum 21. Januar spürbar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 259.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 246.000 vorhergesagt.

Mexikos Präsident sagt geplanten Besuch bei Trump ab

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat seinen geplanten Besuch beim neuen US-Präsidenten Donald Trump abgesagt. Das teilte Pena Nieto im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte Trump seinen mexikanischen Kollegen zur Absage des mit ihm für Dienstag geplanten Treffens aufgefordert, falls Mexiko nicht für die geplante US-Grenzmauer zahlen wolle.

Designierter US-Finanzminister Mnuchin will keinen schwachen Dollar

Nachdem US-Präsident Donald Trump den Dollar vergangene Woche in den Keller geschickt hat, versucht sein designierter Finanzminister Steven Mnuchin die Wogen zu glätten. Mnuchin sprach sich in einer schriftlichen Antwort an den US-Senat für eine stabile US-Währung aus.

Trump legt Peña Nieto Absage von Besuch in Washington nahe

Nach der empörten Reaktion aus Mexiko auf seine Mauerbau-Pläne hat US-Präsident Donald Trump dem mexikanischen Staatschef Enrique Peña Nieto die Absage seines Besuchs in Washington nahegelegt. "Wenn Mexiko nicht bereit ist, für die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen", schrieb Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Britische Regierung legt Gesetzentwurf für Brexit-Antrag vor

Sieben Monate nach dem Brexit-Votum hat die britische Regierung ihren Gesetzentwurf für den Antrag auf einen EU-Austritt vorgelegt. Der Entwurf werde nun im Parlament debattiert, um wie geplant bis Ende März nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austritt aus der Europäischen Union zu beantragen, erklärte der für den Brexit zuständige Minister David Davis.

Eurogruppen-Chef sieht EU in Trump-Ära auf sich alleine gestellt

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat die EU ermuntert, die europakritische Haltung des neuen US-Präsidenten Donald Trump auch als Chance sehen. "Ich habe für mich beschlossen, dass wir die kommenden Jahre auf uns alleine gestellt sind", sagte der niederländische Finanzminister. Dies könne auch "eine gute Sache", sein. "Vielleicht ist es das, was Europa braucht, um wirklich besser und produktiver zusammenzuarbeiten."

Streit um Netzentgelte: Tillich fordert Bundestag zum Handeln auf

Im Streit um die bundesweite Angleichung der Stromnetzentgelte hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) den Bundestag aufgefordert, den vorliegenden Gesetzentwurf der Regierung zu korrigieren. "Die Entscheidung der Bundesregierung, die versprochene Angleichung der Netzentgelte nicht zu regeln, ist die Fortführung einer Ungleichheit für die Menschen im Osten und ein Schlag ins Genick der Wirtschaft in den neuen Ländern", klagte Tillich im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Schäuble: Erfolgreiche Programmüberprüfung liegt nur an Athen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht allein Griechenland in der Verantwortung für einen erfolgreichen Abschluss der gegenwärtigen Überprüfung der Athener Reformumsetzung und damit für die Auszahlung weiterer Hilfsgelder. "Die Zeit wird knapper", sagte er bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister. "Es liegt ausschließlich an Griechenland, dass die zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden kann."

Merkel sucht bei Handelspolitik Schulterschluss mit China

Offenbar als Reaktion auf die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang die Bedeutung des Freihandels und einer stabilen Welthandelsordnung betont. Die Verhandlungen über ein europäisch-chinesisches Investitionsabkommen sollten schnell zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden, hieß es weiter nach einem Telefonat der beiden Politiker, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.

Geldboten streiken am Freitag erneut - Bargeldengpässe möglich

Die Beschäftigten der Geld- und Wertbranche sind am Freitag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Dabei seien auch "Auswirkungen auf die Bargeldversorgung möglich", erklärte die Gewerkschaft Verdi. Sie gehe davon aus, dass es an mehr als 40 von bundesweit rund 100 Firmenstandorten Arbeitsniederlegungen geben wird.

Villeroy verteidigt aggressive Geldpolitik der EZB

Der Gouverneur der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, hat die aggressive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der Kritik aus Deutschland verteidigt. "Ich begreife natürlich die Sorgen der deutschen Sparer wegen der niedrigen Zinsen", sagte der Währungshüter. Er fügte hinzu: "Es ist nicht unser Ziel, die Zinsen für eine zu lange Zeit niedrig zu halten; niedrige Zinsen sind in sich selbst kein Ziel."

Britische Autoproduktion erreicht 17-Jahreshoch

Die britische Automobilproduktion hat im vergangenen Jahr leicht zugelegt und damit den höchsten Stand seit 17 Jahren erreicht. Grund für das Plus waren erneut die starken Exporte, die das zweite Jahr in Folge auf Rekordniveau lagen. "Erhebliche Investitionen in neue Werke und Produkte in den vergangenen Jahren haben zu dem Wachstum beigetragen", sagte Mike Hawes, Chef des Verbandes der britischen Kraftfahrzeughersteller und -händler.

Bundeswehr-Mission in Mali wird verlängert und ausgeweitet

Der Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Krisenland Mali wird verlängert und ausgeweitet. Der Bundestag billigte mit großer Mehrheit den Mandatsantrag der Regierung. Dagegen stimmte die Linksfraktion. Der Einsatz im Rahmen der UN-Mission Minusma ist derzeit einer der größten und gefährlichsten der deutschen Soldaten, das robuste Mandat erlaubt auch den Einsatz von Waffen.

