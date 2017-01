Lange Zeit wurde der Deutschen Bank vorgeworfen, ihre deutschen Wurzeln zu vernachlässigen. Auf dem Neujahrsempfang in Berlin sucht Vorstandschef John Cryan demonstrativ den Schulterschluss mit dem Heimatmarkt.

Der Neujahrsempfang der Deutschen Bank in der Hauptstadt nimmt seit jeher eine besondere Stellung ein. Bei keinem der anderen regionalen Neujahrsempfängen des Instituts, wie sie in Städten wie Hamburg, Düsseldorf oder München ausgerichtet werden, kommt vergleichbar viel Prominenz aus der Bank: Neben Vorstandschef John Cryan kam auch Regulierungsvorständin Sylvie Matherat und Privatkundenvorstand Christian Sewing. Es ist eine günstige Gelegenheit, um Signale zu setzen, zumal zu dem Empfang neben Kunden der Bank stets auch viele Parlamentarier kommen. Vorstandschef Cryan nutzte seine Rede vor mehreren hundert Gästen für ein Aufbruchssignal - und für ein deutliches Dankeschön an den Heimatmarkt.

"Wir befinden uns eindeutig in der Phase, in der wir säen - man kann es auch "aufräumen" oder "umbauen" nennen", sagte er. Damit schaffe die Bank die Grundlagen dafür, um morgen wieder erfolgreich zu sein. "Das Schöne ist, dass das 'Morgen' bereits beginnt. Nach einem sehr schwierigen 2016 sehen wir nun, wie die Saat langsam aufgeht und gedeiht", betonte Cryan.

Zu dem aufkeimenden Optimismus dürfte vor allem die Einigung mit der US-Justiz im milliardenschweren Streit um unsaubere Hypothekengeschäfte beigetragen haben. Die ...

