"Was nun, Herr Schulz?" Der designierte SPD-Chef und Kanzlerkandidat stellt sich am Sonntag, 29. Januar 2017, 19.10 Uhr, im ZDF den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Der 61-jährige Schulz übernimmt die Parteispitze von Sigmar Gabriel, der am vergangenen Dienstag seinen Rückzug von diesem Amt angekündigt hatte. Der frühere EU-Parlamentspräsident soll im März auf einem Sonderparteitag zum SPD-Vorsitzenden gewählt werden.



Mit der ersten "Was nun,...?"-Sendung im neuen Jahr präsentiert sich die politische Interviewreihe im neuen Design: Frische typografische Sende-Elemente und ein entsprechend in der Farbigkeit verändertes Studio lassen den Verbund des traditionsreichen Gesprächsformats mit den "ZDF spezial"-Sendungen erkennen. Allerdings ist im neuen "Was nun,...?"-Design statt der stilisierten Weltkarte aus den "ZDF spezial"-Sendungen ein aus dem "Was nun,...?"-Logo stilisiertes Brandenburger Tor zu sehen - ein Hinweis darauf, dass die Gesprächspartner in dieser Sendung überwiegend deutsche Spitzenpolitiker sind, die zu aktuellen politischen Fragen Stellung nehmen. Fragen können auch die "Was nun,...?"-Zuschauer den jeweiligen Gesprächsgästen stellen - über die sozialen Medien oder per E-Mail.



