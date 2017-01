Mannheimer Morgen über die Probleme bei Riester-Policen Überschrift: Risiko Vorsorge Im Prinzip war die Idee nicht schlecht. Die Deutschen sollten zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung auch privat fürs Alter vorsorgen, mit einem neuen Finanzprodukt und staatlichen Zuschüssen. Gerade Wenig- und Geringverdienern versprach die Riester-Rente ein besseres Auskommen im Ruhestand. Wie so oft verlief die praktische Umsetzung leider unter dem Motto âEURzGut gedacht, schlecht gemacht'. Denn die Regierung Schröder überließ Beratung und Verkauf von Riester-Policen der deutschen Versicherungswirtschaft, die über eine der mächtigsten Lobbymaschinerien in diesem Land verfügt. Dass es Alternativen gibt, zeigt das Beispiel Norwegen, wo ein Staatsfonds die Rentenbeiträge verwaltet. Mittlerweile sind Tausende Riester-Angebote in fünf verschiedenen Varianten auf dem Markt - für den Verbraucher ein nicht zu durchdringendes Dickicht. Gerade Menschen aus niedrigen Einkommensschichten, für die Riestern eigentlich erfunden wurde, scheuen vor dem Vergleich von komplexen Finanzprodukten wie Rentenversicherungen zurück. Und so gehen viele Verbraucher bei der Altersvorsorge ohne eigenes Wissen ins Risiko, mit der zusätzlichen Rente als Einsatz. Was im Alter tatsächlich von den eingezahlten Beiträgen bleibt, hängt davon ab, ob die Versicherung, bei der sie landen, eine gute oder eine schlechte - sprich teure - Riester-Police anbietet. Und unrentable Riester-Angebote gibt es viele. Für die Versicherungswirtschaft dagegen besteht nicht das geringste Risiko. Sie verdient auf jeden Fall. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 13:47 ET (18:47 GMT)