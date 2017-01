NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im New Yorker Handel seine im europäischen Geschäft verzeichneten Kursverluste ein wenig eingedämmt. Die Gemeinschaftswährung blieb allerdings knapp unter 1,07 US-Dollar. Zuletzt wurde sie mit 1,0697 Dollar gehandelt. Zuvor war sie bis auf 1,0658 Dollar abgerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0700 (Mittwoch: 1,0743) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9346 (0,9308) Euro.

Der mexikanische Peso geriet derweil weiter unter Druck, nachdem nach einer Reihe von Provokationen aus Washington Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump abgesagt hatte. Zuvor hatte Trump seinem Kollegen aus dem südlichen Nachbarland bereits nahegelegt, auf den Besuch zu verzichten, wenn Mexiko nicht für die Kosten der geplanten Grenzmauer aufkommen wolle./ajx/he

