Bremen (ots) - Sechs Jahre Haft für Safia S. - das Urteil gegen die 16-Jährige ist hart. Schließlich ist sie minderjährig. Angesichts dessen, dass es sich bei der Tat um den ersten von der Terrormiliz Daesch in Auftrag gegebenen Gewaltakt Deutschlands handelt, ist es aber angemessen. Ihr Vater hat wahrscheinlich Recht, wenn er sagt, dass Safia eine mildere Strafe bekommen hätte, wenn sie ein "Punker-Mädchen" wäre. Ist sie aber nicht. Schwerer wiegen die Ermittlungspannen. Ähnlich wie im Fall Anis Amri werfen diese die Frage auf, ob die Sicherheitsbehörden für die Terrorabwehr gerüstet sind. Einen Tag, bevor Safia S. den Polizisten niederstach, gab das niedersächsische Landeskriminalamt Entwarnung: Von ihr gehe keine Gefahr aus. Nur Wochen zuvor hatten Beamte Safias Handy durchsucht und arabische Textnachrichten entdeckt. In diesen hatte sie eine "Überraschung für die Ungläubigen" angekündigt. Übersetzt wurden sie nicht. Wäre dies geschehen, hätte die Einschätzung des LKA womöglich anders ausgesehen und der Anschlag vielleicht verhindert werden können. Nun kann man nur hoffen, dass Safia S. im Gefängnis auf fähige Betreuer trifft. Damit sie den Ausstieg findet.



OTS: Weser-Kurier newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30479 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30479.rss2



Pressekontakt: Weser-Kurier Produzierender Chefredakteur Telefon: +49(0)421 3671 3200 chefredaktion@Weser-Kurier.de