Und auch zum Franken legte er zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,0702 USD gehandelt. Am Nachmittag war sie noch bis auf unter 1,0658 USD gesunken. Zum Schweizer Franken legte der Euro auf 1,0691 CHF zu von 1,0677 am Nachmittag. Am Morgen notierte der Kurs noch über weit über 1,07 CHF. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...