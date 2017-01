Morgan Stanley hebt Deutsche Börse auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Börse von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87,00 auf 89,25 Euro angehoben. Ein Erfolg des geplanten Zusammenschlusses mit der Konkurrentin LSE sei noch nicht in die Aktien des Börsenbetreibers eingepreist, schrieb Analyst Anil Sharma in einer Studie vom Donnerstag. Das Chance/Risiko-Verhältnis erscheine daher unausgewogen. Einem möglichen Kurspotenzial von rund 45 Prozent im Fall eines Erfolgs stehe ein Risiko von weniger als 10 Prozent im Falle eines Scheiterns gegenüber.

DZ Bank senkt Adidas auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 144 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Adidas nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber den fairen Wert auf 144 Euro belassen. Die Zeit sei reif für Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie des Sportwarenherstellers erscheine mittlerweile überbewertet. Der voraussichtlich in Kürze bevorstehende Verkauf des Golf-Geschäftes und die zu erwartenden positiven Nachrichten auf dem Investorentag Mitte März dürften bereits zum großen Teil vom aktuellen Kurs antizipiert sein.

Independent Research senkt MTU auf 'Halten' und hebt Ziel an

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat MTU nach einem Investorentag von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 112 auf 126 Euro angehoben. Der vom Management gegebene mittelfristige Ausblick auf die Geschäftsentwicklung habe positiv überrascht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Da die Aktie des Triebwerksherstellers aber auf Sicht von drei Monaten bereits um 21 Prozent gestiegen sei, sehe er nur noch moderates Aufwärtspotenzial.

NordLB senkt ElringKlinger auf 'Verkaufen' - Ziel 15 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ElringKlinger von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft, aber das Kursziel auf 15 Euro belassen. Auslöser für sein neues Anlageurteil sei der starke Kursanstieg in den vergangenen Wochen, wobei die Aktie des Autozulieferers sein Kursziel deutlich übertroffen habe, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag.

Macquarie hebt Scout24 auf 'Outperform' und Ziel auf 37,89 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Scout24 nach einer hauseigenen Branchenkonferenz von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36,17 auf 37,89 Euro angehoben. Nach der Präsentation von Unternehmenschef Greg Ellis sehe er das Immobilienanzeigengeschäfts des Internetportal-Betreibers nicht mehr so zurückhaltend wie zuvor, schrieb Analyst Bob Liao in einer Studie vom Donnerstag. Nun vertraue er darauf, dass hier die aggressive Wachstumsstrategie auf dem deutschen Markt aufgehe.

HSBC nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 59 Euro

LONDON - Die HSBC hat Vossloh mit "Hold" und einem Kursziel von 59 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung des Verkehrstechnikkonzerns gehe nun in das dritte und letzte Jahr, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf den erfolgreichen Zukauf des US-Unternehmens Rocla Concrete Tie und den Verkauf des Geschäftsfelds Electrical Systems an Knorr-Bremse. Im Zuge der Wiederaufnahme der Aktien-Bewertung habe er nun seine Schätzungen überarbeitet, was zu dem neuen Kursziel geführt habe, nach zuvor 58 Euro. Die Struktur des Unternehmens sei aber immer noch zu komplex in Anbetracht der Unternehmensgröße.

Bernstein hebt Ziel für SAP auf 98 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 93 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal 2016 gut abgeschnitten und die mittelfristigen Ziele erhöht, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer Studie vom Donnerstag.

HSBC hebt Ziel für Lanxess auf 65 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess wegen der geplanten Übernahme von Chemtura von 46 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit der Ankündigung Ende September sei der Aktienkurs von Lanxess um 39 Prozent gestiegen, womit der Börsenwert des Chemiekonzerns um 1,7 Milliarden Euro zugenommen habe, schrieb James Richards in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Analyst hat die Bewertung der Aktie von Sriharsha Pappu übernommen und den Zukauf in seine Schätzungen ab Mitte 2017 eingearbeitet.

Commerzbank hebt Ziel für Hugo Boss auf 70 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Hugo Boss von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des Modeunternehmens sollte sich auszahlen und die Aktie weiter zulegen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Die vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal 2016 hätten die Erwartungen übertroffen. Zudem scheine sich die Luxus-Nachfrage in Asien zu erholen. Der Experte begründete das neue Kursziel mit höheren Gewinnerwartungen sowie einer gestiegenen Branchenbewertung.

Credit Suisse hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 26,90 Euro - Neutral

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 16,67 auf 26,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Frachtraten der Reedereien erholten sich, schrieb Analyst Neil Glynn in einer Studie vom Donnerstag. Wegen der verbesserten Umsatzperspektiven habe seine Erwartungen für Hapaq-Lloyd nach oben geschraubt. Angesichts des aktuellen Kursniveaus hält der Experte aber weiterhin eine neutrale Empfehlung für angemessen. Zudem müssten sich Anleger auf deutliche Kursschwankungen einstellen, da die Papiere selbst auf kleine Änderungen bei den Erwartungen für die Frachtraten stark reagierten.

